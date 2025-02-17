Китай может направить миротворческие войска в Украину для поддержания будущего перемирия, но при условии взаимодействия с неблоковыми странами, такими как Индия. Как передает гонконгское издание South China Morning Post, об этом заявил бывший китайский полковник Чжоу Бо на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«У Китая достаточно войск и военной мощи для участия в международных послевоенных усилиях. Если миротворческие операции будут проводиться только европейскими странами, Россия может увидеть в этом еще одну форму присутствия НАТО», — отметил Чжоу.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин считает участие Китая «переломным моментом»: «Это будет первый случай, когда Китай начнет серьезно и конструктивно говорить о европейской архитектуре безопасности». По его мнению, Пекин сыграет «фундаментальную роль» в ООН, если обеспечит поддержку резолюций о прекращении войны со стороны незападных стран.

На Мюнхенской конференции глава китайской дипломатии Ван И четко обозначил, что Пекин поддерживает участие как Киева, так и Европы в мирных переговорах, после того как американские официальные лица поставили под сомнение необходимость их вовлечения в процесс.

По данным The Economist, США предлагают включить военнослужащих из неевропейских стран, таких как Бразилия и Китай, в состав миротворческого контингента в Украине после урегулирования конфликта. В Вашингтоне полагают, что мир будет более прочным, если на линии разграничения будут находиться не только западные военнослужащие.