Европейские страны оказались «за детским столом» в переговорах о будущем Украины из-за десятилетий недостаточного инвестирования в оборону. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Financial Times.

«Если вы не инвестируете, если вы не сильны, они обращаются с вами, как с детьми», – заявил Паппергер, проводя аналогию с семейным обедом. «Если родители обедают, дети должны сидеть за другим столом. США ведут переговоры с Россией, а за столом нет ни одного европейца – стало очень ясно, что европейцы – это дети».

Глава Rheinmetall также сообщил об истощении запасов оружия на складах в Европе и Украине. При этом он выразил сомнение, что мирные переговоры Трампа действительно приведут к тому, что Россия «прекратит стрелять». По его мнению, его компания выиграет даже в случае прекращения огня, поскольку Европа продолжит инвестировать в вооружение из-за угрозы российской агрессии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление об опустевших складах кратким «Доброе утро» в своем Telegram-канале.

Заявления Паппергера прозвучали на фоне экстренного саммита европейских лидеров в Париже, созванного после того, как спецпосланник США Кит Келлог исключил участие Европы в переговорах по Украине.