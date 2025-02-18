Пропалестинская организация Hind Rajab Foundation (HRF) подала жалобу в Международный уголовный суд (МУС) с требованием выдать ордер на арест министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара. В заявлении HRF говорится, что Саар несет ответственность за «военные преступления и преступления против человечности», совершенные за 15 месяцев израильского вторжения в Газу.

Жалоба была подана накануне запланированного визита Саара в Брюссель. Представитель министра заявил, что поездка состоится по графику. Бельгийские власти также пока никак не комментировали возможную отмену визита из-за предъявленных обвинений.

Хотя Израиль и США не подписали Римский статут и не входят в состав участников МУС, это не значит, что Гаагский трибунал не имеет права рассматривать обвинения против политиков из этих стран. HRF призвала бельгийские власти обеспечить арест Саара, заявив, что его беспрепятственный визит будет «предательством международного правосудия».

Организация обвиняет Саара в политике «коллективного наказания» и массового переселения палестинцев, а также в блокаде Газы, ограничивающей доступ к продовольствию, воде и медпомощи. В HRF подчеркнули, что Саар «играет ключевую роль» в реализации этих решений, поддерживая их публичными заявлениями.

Кроме того, НПО заявила о «соучастии» министра в политике премьера Биньямина Нетаньяху, против которого МУС уже выдал ордер на арест, а также бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Ранее HRF добилась расследования в Бразилии против бывшего израильского солдата, которого обвинили в военных преступлениях в Газе. Организация продолжает отслеживать передвижения сотен израильских военных и подала аналогичные иски в Таиланде, Шри-Ланке и ряде европейских государств.

Израильский МИД на этом фоне предупредил граждан о рисках публикации информации о службе в армии, опасаясь судебных исков за рубежом. Также Израиль ввел ограничения на командировки и отпуска военных во всех указанных странах, где против них возбудили уголовные дела.