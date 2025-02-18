Компания Илона Маска xAI представила новую версию своего чат-бота Grok 3, который, по словам миллиардера, обладает «пугающей» интеллектуальной мощностью и должен составить конкуренцию ChatGPT и китайскому DeepSeek.

«Grok — это понимание вселенной», — заявил Маск на презентации, подчеркнув, что чат-бот ориентирован на «максимальный поиск правды», даже если она противоречит политической корректности.

Grok 3 использует в 10 раз больше вычислительных ресурсов, чем его предшественник, и обучен на синтетических данных. По словам Маска, он превосходит все существующие аналоги в тестах на логическое мышление.

Первый доступ к Grok 3 получат подписчики Premium+ в соцсети X (бывший Twitter), затем продукт станет доступен широкой аудитории.

Запуск Grok 3 происходит на фоне жесткой конкуренции в индустрии искусственного интеллекта. В январе китайский DeepSeek представил высококачественный чат-бот R1, который вызвал ажиотаж благодаря низкой стоимости.

Маск также противостоит бывшему соинвестору в OpenAI Сэму Альтману. Ранее Маск вложил $45 млн в OpenAI, но покинул компанию в 2018 году. После успеха ChatGPT их отношения обострились: на прошлой неделе совет директоров OpenAI отклонил предложение Маска о выкупе компании за $100 млрд.

Технологии занимают ключевое место в политике администрации Дональда Трампа. Миллиардеры из Кремниевой долины стали главными гостями его инаугурации, а Маск занял пост главы нового Министерства эффективности правительства (DOGE), отвечающего за реформирование бюрократии.

Критики предупреждают о конфликте интересов: Маск оказывает влияние на законы в сфере ИИ, имея в этой отрасли крупные коммерческие активы. Между тем xAI ведет переговоры о привлечении инвестиций на сумму $10 млрд, что может оценить компанию в $75 млрд.