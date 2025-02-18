Президент России Владимир Путин готов к переговорам с Владимиром Зеленским, однако имеются серьезные юридические препятствия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским. Вместе с тем, юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского», — сказал представитель Кремля.

Ранее Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил готовность встретиться с Путиным, но только после согласования общего плана с США и Европой.

Стоит отметить, что осенью 2022 года Украина законодательно запретила прямые переговоры с Путиным после того, как Россия закрепила в конституции аннексию четырех украинских областей.

Кроме того, украинское законодательство запрещает проведение выборов во время действия военного положения. Зеленский заявил, что выборы в стране смогут состояться только после окончания горячей фазы войны.