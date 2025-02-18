Бывший руководитель разведки Саудовской Аравии принц Турки Аль-Фейсал заявил, что президент США Дональд Трамп не отправит войска для «высылки палестинцев» из Газы и решения «палестинского вопроса».

В интервью Al Arabiya в воскресенье он отметил, что не стоит беспокоиться из-за заявлений Трампа, так как «говорить легко, но у действий есть свои условия».

«Я сомневаюсь, что он действительно рассмотрит возможность ввода армии для изгнания палестинцев, поэтому не стоит создавать хаос вокруг его слов», — подчеркнул Аль-Фейсал, назвав подобные высказывания проявлением «высокомерия».

Он также подчеркнул важность единой арабской позиции для защиты палестинского дела: «Если арабы будут едины, никто не сможет на них повлиять».

По его мнению, палестинским лидерам также необходимо устранить разногласия и выступать единым фронтом. Однако даже при отсутствии внутреннего единства в Палестине «арабский мир обязан занимать твердую и решительную позицию».

Принц также осудил слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о создании палестинского государства на территории Саудовской Аравии, назвав их «отвратительным высокомерием». Он добавил, что королевство уже дало четкий и исчерпывающий ответ на это заявление.