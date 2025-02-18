Удар украинских дронов по нефтепроводу в южной части России может привести к сокращению экспорта казахстанской нефти почти на треть в течение ближайших двух месяцев, заявила во вторник российская компания Транснефть.

В понедельник беспилотники, начиненные взрывчаткой, атаковали насосную станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который транспортирует казахстанскую нефть через юг России для экспорта через Черное море, в том числе в Западную Европу.

«Последствия удара будут устранены в течение полутора-двух месяцев, что может привести к сокращению объемов прокачки нефти из Казахстана на 30%», — говорится в заявлении Транснефти.

1 500-километровый трубопровод принадлежит консорциуму, в состав которого входят правительства России и Казахстана, а также западные энергетические гиганты Chevron, ExxonMobil и Shell. По нему проходит около 80% казахстанского экспорта нефти и 1% мировых поставок.

В прошлом году по КТК было транспортировано 63 млн тонн нефти, три четверти из которых добывались западными энергетическими компаниями.

Министерство энергетики Казахстана заявило, что «уточняет все детали инцидента» и пока не может сообщить, каким образом будет компенсировано снижение объемов экспорта.

Киев на протяжении трех лет конфликта регулярно наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, заявляя, что объекты снабжают топливом российскую армию или обеспечивают финансирование войны.