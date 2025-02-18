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Президент Турции и генсек НАТО обсудили мир в Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте подчеркнул, что Анкара продолжает прилагать усилия для прекращения войны между Россией и Украиной
Президент Турции и генсек НАТО обсудили мир в Украине
Реджеп Тайип Эрдоган и Марк Рютте / Фото: AA
18 февраля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которых обсуждались региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган подчеркнул, что Турция делает все возможное для прекращения конфликта между Россией и Украиной и продолжит прилагать усилия для достижения справедливого и устойчивого мира. Он отметил, что Анкара активно взаимодействует с лидерами воюющих сторон, а также с представителями международных организаций, стремясь к дипломатическому решению конфликта.

По словам Эрдогана, «справедливый и устойчивый мир возможен», однако для его достижения необходима поддержка мирового сообщества. Он подчеркнул, что Турция выступает за прекращение войн не только в регионе, но и во всем мире и рассчитывает, что международные игроки внесут вклад в усилия Анкары по установлению мира.

Стороны также обсудили вопросы безопасности и необходимость укрепления международного сотрудничества в условиях глобальных вызовов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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