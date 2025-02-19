Двое северокорейских солдат, взятых в плен украинскими военными, заявили, что перед отправкой в Россию им сообщили, что они едут «на обучение за границу», сообщает южнокорейская газета Chosun Ilbo.

Захваченные бойцы рассказали, что они служили в Генеральном разведывательном бюро КНДР, которое управляет секретными операциями Пхеньяна. Один из них, представившийся как Ли, сообщил, что покинул родной город 10 октября прошлого года, думая, что его отправляют на стажировку.

«Теперь я хочу поехать в Южную Корею», — добавил он.

Оба солдата содержатся в одиночных камерах с момента их пленения 9 января.

Ранее южнокорейская разведка заявила, что в боях с украинской армией были убиты не менее 300 северокорейских солдат, а еще 2 700 получили ранения.

Украинский президент Владимир Зеленский в начале февраля утверждал, что северокорейские военные «бегут» с линии фронта в Курской области, где Украина ранее провела операцию.

В октябре 2024 года Пентагон заявлял, что КНДР направила около 10 тыс. солдат в восточные регионы России, однако Пхеньян до сих пор не комментировал информацию о потерях своих военных.