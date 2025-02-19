Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сменил главного переговорщика по Газе, передав контроль над процессом своему ближайшему соратнику. Вместо главы разведки «Моссад» Давида Барнеа вести переговоры о второй фазе перемирия теперь будет министр стратегических дел Рон Дермер. Он известен как один из наиболее лояльных и преданных Нетаньяху министров, разделяющих ультраправые взгляды.

Этот шаг фактически устраняет из процесса израильское силовое руководство, с которым Нетаньяху не раз конфликтовал. Вместе с Барнеа из переговорной группы исключен и глава службы внутренней безопасности «Шин Бет» Ронен Бар, которого ультраправые партнеры премьера призывают и вовсе уволить.

По данным CNN, глава «Шин Бет» попал в немилость Нетаньяху после утечек в СМИ о том, что спецслужба якобы ведет расследование против окружения премьера за возможное лоббирование интересов Катара.

Переговоры о второй фазе соглашения, включающей полный вывод войск Израиля из Газы и освобождение всех оставшихся заложников, должны были начаться еще две недели назад. Однако до сих пор неясно, насколько сам Нетаньяху заинтересован в их успехе. Его министр финансов Бецалель Смотрич уже пригрозил покинуть правительство, если 1 марта Израиль не возобновит боевые действия.

На фоне перестановок в израильской делегации ХАМАС ускорил процесс освобождения заложников. 20 февраля он передаст тела четырех погибших, включая двух младенцев Кфира и Ариэля Бибасов. 22 февраля ХАМАС освободит шестерых живых заложников, а затем передать еще четыре тела. В обмен Израиль освободит палестинских заключенных.

В Вашингтоне внимательно следят за переговорами. Спецпредставитель США Стив Уиткофф признал, что ключевая проблема — судьба ХАМАС после второй фазы перемирия. Следующий этап предусматривает полное прекращение войны, но также требует устранения ХАМАСа из управления Газой. Как согласовать эти условия — остается главной загадкой переговоров.