Рейтинг одобрения президента Украины Владимира Зеленского по состоянию на середину февраля — 57%, пишет газета Times со ссылкой на свои опросы. Это прямо опровергает утверждение президента США Дональда Трампа о том, что поддержка Зеленского якобы упала до 4%.

Телефонный опрос 1000 человек, проведенный Киевским международным институтом социологии, показал, что Зеленскому доверяют 57% респондентов, 37% выразили недоверие, а остальные не определились.

При этом рейтинг одобрения Трампа за последние дни снизился до 44% — все больше американцев обеспокоены состоянием экономики США. Это произошло после того, как новый лидер стал угрожать ряду стран введением тарифов, как показал опрос Reuters.

Доля американцев, не одобряющих его президентство, значительно возросла и составила 51% в последнем опросе по сравнению с 41% сразу после его вступления в должность. Число американцев, считающих, что экономика движется в неправильном направлении, возросло до 53%.

Трамп, требуя провести президентские выборы в Украине, которые запрещены военным положением, 18 февраля заявил, что у Зеленского якобы всего 4% одобрения.

Более того, данные свидетельствуют, что уровень доверия к украинскому лидеру вырос на 5% по сравнению с декабрем, несмотря на военные трудности. В марте 2022 года, после начала войны, рейтинг Зеленского достиг 90%.

«Президент сохраняет достаточно высокий уровень доверия», — отметили авторы исследования.

Заявления Трампа перекликаются с риторикой президента РФ Владимира Путина, который ставит под сомнение легитимность Зеленского. Кремль утверждает, что срок его полномочий истек в мае 2024 года. Однако согласно украинскому законодательству, выборы запрещены во время действия военного положения, введенного 24 февраля 2022 года. Конституция предусматривает, что президент остается на посту до избрания преемника.

Зеленский неоднократно заявлял, что проведение выборов сейчас невозможно из-за безопасности, а также из-за того, что миллионы украинцев находятся за границей или на фронте.