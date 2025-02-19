Объединенные Арабские Эмираты проявили интерес к турецкому истребителю KAAN, заявил генеральный директор Turkish Aerospace Industries (TAI) Мехмет Демироглу. По его словам, ОАЭ рассматривают возможность совместной разработки воздушной платформы с Турцией.

Заявление прозвучало на международной оборонной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, одной из крупнейших в мире. Турецкие оборонные компании привлекли внимание иностранных делегаций, включая высокопоставленных представителей ОАЭ.

Кроме KAAN, стороны обсудили возможность сотрудничества по самолету Hurkus. Подписано соглашение между TAI и эмиратской компанией Calidus о совместной модернизации и развитии учебно-тренировочного самолета Hurkus.

ОАЭ также возобновили интерес к турецкому ударному вертолету ATAK. Ранее эмиратские военные тестировали модель ATAK 1 и положительно оценили ее характеристики. Тогда переговоры приостановились, но теперь стороны возвращаются к обсуждению возможных закупок.

Помимо уже существующих программ, стороны ведут переговоры о разработке принципиально новой авиационной платформы. ОАЭ также выразили заинтересованность в ударном беспилотнике ANKA-3.

Демироглу подтвердил, что работа над истребителем KAAN ведется с участием нескольких стран. В проекте уже задействована Саудовская Аравия, а теперь к нему может подключиться и ОАЭ.

Второй прототип KAAN должен быть готов к концу 2025 года, третий — в начале 2026 года. Первые серийные поставки запланированы на 2028 год.