Слова Трампа о том, что рейтинг доверия президента Украины Владимира Зеленского оценивается в 4%, основаны на информации из России. Об этом заявил сам Зеленский в ходе брифинга в Киеве. «Мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России. У нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией», — заявил он.

«Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится», — добавил глава Украины.

Он опроверг информацию о поставках американского оружия на 500 млрд долларов: «США дали нам около $67 млрд оружием и $31 млрд программами в бюджет. США хотели 50% того, что прописано в документе о редкоземельных металлах. Но там нет ни слова о гарантиях безопасности. Я не могу продавать государство».

Говоря о переговорах, Зеленский подчеркнул, что не будет подписывать соглашения «просто так, под громкие аплодисменты». Он также раскритиковал администрацию Трампа за смягчение риторики в отношении России, называя происходящее «нарушением территориальной целостности» вместо «войны».

Выступление Зеленского стало ответом на недавние заявления президента США Дональда Трампа, который заявил о якобы 4% рейтинге украинского лидера и «разорванной в клочья» стране. Трамп также призвал провести выборы в Украине и выразил разочарование тем, что Киев недоволен отсутствием места за столом переговоров.