Президент РФ Владимир Путин положительно оценил результаты российско-американских переговоров в Эр-Рияде 18 февраля. «Мне доложили, [переговоры] я оцениваю высоко, результат есть», — сообщил журналистам президент в Санкт-Петербурге во время посещения завода по производству беспилотников.

Российский лидер выразил готовность к личной встрече с Дональдом Трампом, отметив необходимость тщательной подготовки такого мероприятия. Путин также прокомментировал достигнутые в Саудовской Аравии договоренности о возобновлении работы дипломатических представительств, подчеркнув, что выдворение дипломатов «ни к чему хорошему не приводит».

Напомним, переговорам в Эр-Рияде предшествовал телефонный разговор между Путиным и Трампом 12 февраля, где обсуждался российско-украинская война. По итогам встречи делегаций стороны договорились назначить представителей от обеих стран для работы в переговорной группе по Украине.