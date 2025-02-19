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Переговоры переговорами, а наступление по расписанию
Президент РФ заявил о продвижении войск в Украину через Курскую область, но в Киеве опровергли масштабное наступление, сообщив об отражении ДРГ
Переговоры переговорами, а наступление по расписанию
Город Суджа в Курской области / Фото: Reuters / Others
19 февраля 2025 г.

Президент России Владимир Путин сообщил о выходе российских войск на территорию Украины через границу в Курской области. «Самая последняя информация, которую доложили буквально час назад: сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу РФ и Украины и вышли на территорию противника», — заявил он журналистам в Санкт-Петербурге.

Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко опроверг информацию о масштабном наступлении. По его словам, речь идет лишь о попытке проникновения диверсионно-разведывательной группы, которая была отражена украинскими военными.

«Попытки захода российских ДРГ происходят часто, но Силы обороны ДРГ уничтожают», — отметил Коваленко, добавив, что группировки войск РФ, способной осуществить широкомасштабное наступление, в этом районе нет.

Напомним, украинские военные уже более полугода удерживают часть Курской области. Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможность обмена этих территорий на области, находящиеся под контролем российской армии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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