Вашингтон и Мехико согласовали меры по усилению контроля на границе, включая совместные патрули, расширение обмена разведданными и создание оперативных механизмов связи, сообщили в Пентагоне.

Командующий Североамериканским воздушно-космическим командованием генерал Грегори М. Гийо обсудил ситуацию с министром обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо.

В рамках новых мер Мексика направит 10 000 военнослужащих к границе, чтобы удовлетворить требования администрации Дональда Трампа, обеспокоенной нелегальной миграцией и контрабандой фентанила.

Ранее генерал Гийо заявлял, что на границе уже находятся 5 000 американских военных, и их численность может возрасти.

Ранее администрация Трампа ввела бессрочный мораторий на рассмотрение иммиграционных заявок от граждан Украины и стран Латинской Америки. Таким образом он закрыл программы, одобренные при Джо Байдене. Как сообщает CBS News, причиной Белый дом назвал опасения по поводу мошенничества и угроз национальной безопасности.

Эта мера ставит под угрозу будущее сотен тысяч мигрантов, пытающихся легализовать свой статус в США. В их числе около 240 тыс. украинцев, которые приехали в страну по программе «‎‎Единство с Украиной», созданной для беженцев от войны.

Также под ударом оказались 530 тыс. граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, а также мигранты из Колумбии и Эквадора, ожидающие получения грин-карты на основании семейных связей.

Юристы отмечают: многим из этих людей грозит депортация, если их временный статус не будет продлен. Ранее они могли претендовать на статус временной защиты (TPS), убежище или вид на жительство, но теперь все заявки заморожены.