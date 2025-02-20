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Пентагон отказывается от поддержки Украины
США урежут военные расходы на 8% в год, исключив Европейское командование из списка приоритетов
Пентагон отказывается от поддержки Украины
Пит Хегсет / Фото: Reuters
20 февраля 2025 г.

Министр обороны США Пит Хегсет поручил руководству Пентагона подготовить план по сокращению военных расходов на 8% в год в течение пяти лет, сообщает The Washington Post.

Согласно документу, сокращения не коснутся операций на южной границе США, модернизации ядерного оружия и противоракетной обороны, закупок подлодок и дронов-камикадзе.

Однако финансирование Европейского, Центрального и Африканского командований в списке приоритетов отсутствует, что ставит под вопрос будущую поддержку Украины и операций на Ближнем Востоке.

Если план будет реализован, Пентагон потеряет десятки миллиардов долларов ежегодно, что станет крупнейшим сокращением оборонных расходов с 2013 года.

Хегсет подчеркнул, что сокращения должны затронуть «малоэффективные статьи», включая программы DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность) и исследования климата. В то же время приоритетом останется Тихоокеанский регион, включая Индо-Тихоокеанское и Северное командование.

Во время визита в Европу 12 февраля Хегсет заявил, что Вашингтон не поддерживает вступление Украины в НАТО, а возвращение к границам 2014 года он назвал «нереалистичным». По его словам, европейские страны должны взять на себя обеспечение безопасности Украины, а США не будут участвовать в этом процессе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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