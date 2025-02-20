В США рассматривают вариант предоставления Украине автоматического членства в НАТО как одну из гарантий безопасности в случае нарушения Россией мирного соглашения. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Одна из гарантий безопасности, которую США рассматривают в качестве части мирной сделки, заключается в предоставлении автоматически членства Украине в НАТО, если Россия нарушит соглашение», - передает телеканал.

Такое предложение направлено на устранение опасений Киева и Брюсселя о том, что Россия может использовать перемирие для перегруппировки и новой атаки. Однако глава Пентагона Пит Хегсет публично заявил, что «США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом урегулирования».

По информации NBC News, вопрос гарантий безопасности тесно связан с соглашением о редкоземельных металлах. На встрече в Киеве министр финансов США Скотт Бессент обсудил этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским. Украинский лидер дважды отказался подписывать документ без включения гарантий безопасности, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп настаивает на необходимости сделки для компенсации затрат на поддержку Украины.

Ранее президент России Владимир Путин называл стремление Киева в НАТО одной из причин начала боевых действий в Украине, а отказ от членства и нейтральный статус — условием для прекращения боевых действий.