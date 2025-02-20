Меланию Трамп неожиданно полюбили в Китае - и это несмотря на жесткую антикитайскую риторику ее мужа – президента США Дональда Трампа, пишет The Associated Press. 39-летняя предпринимательница Джойс Йип из Гуанчжоу не скрывает своего восхищения: «Она выглядит героически, элегантно и решительно, такая сильная и величественная, я в полном восторге».

Китайские поклонницы восхищаются не только стилем первой леди - после инаугурации похожие широкополые шляпы наводнили онлайн-магазины - но и ее независимостью. Особый восторг вызвало старое видео, где Мелания отказывается держать мужа за руку при выходе из Air Force One. Ролик набрал более 5 млн лайков на китайском аналоге TikTok.

«Китайским фанатам нравится сочетание в ней традиционных и современных черт», — объясняет Цинси Ву, профессор медиаисследований Университета Хофстра в Нью-Йорке. История восхождения Мелании из маленького словенского городка на вершину социальной лестницы особенно впечатляет молодых китаянок. 24-летняя Гэ Яхань из Цзыбо называет Меланию «загадочной леди, достаточно смелой, чтобы следовать своей мечте». Она даже продает неавторизованные копии мемуаров первой леди, переведенные на китайский с помощью ИИ, по 8 юаней (около $1.10).

Особое уважение вызывает отношение Мелании к воспитанию 18-летнего сына Бэррона. В китайских соцсетях шутят, что она согласилась вернуться в «общежитие Белого дома» только ради его карьеры.

При этом китайцы, похоже, не обращают внимания на противоречивую репутацию Дональда Трампа, его мизогинистические высказывания и обвинения в супружеской неверности. «Чем более независимой и успешной она становится, оставаясь при этом безоговорочно преданной Трампу, тем больше это отражает его успех как мужчины», — отмечает профессор Роуз Лукью из Баптистского университета Гонконга.