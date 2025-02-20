Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился на фоне растущих опасений американцев за экономику страны. Согласно опросу Reuters/Ipsos, только 44% респондентов поддерживают работу Трампа, тогда как 51% выражают недовольство. Для сравнения, в январе этот показатель составлял 45%, а сразу после возвращения Трампа в Белый дом — 47%.

Одним из факторов снижения поддержки стали новые торговые угрозы президента. Трамп объявил о введении тарифов на импорт из Китая, Мексики и Канады, что, по мнению аналитиков, может спровоцировать рост цен. Цены на яйца в США уже побили годовые рекорды, достигнув $4,95 за 12 яиц — это на 19,5% больше, чем в декабре.

Опрос также показал, что 54% американцев выступают против повышения пошлин на импортные товары, а 41% поддерживают такую меру. Однако рост тарифов на китайские товары встречает большее одобрение: 49% за, 47% против.

Главный тревожный сигнал для Белого дома — падение доверия к экономической политике президента. Доля американцев, считающих, что экономика движется в неверном направлении, выросла с 43% до 53%.

Рейтинг одобрения экономического курса Трампа упал до 39% по сравнению с 43% в январе. Хотя его экономическая поддержка остается выше, чем у Джо Байдена, который завершил президентский срок с 34% одобрения, она значительно ниже 53%, зафиксированных в феврале 2017 года.

Особенно остро общественность реагирует на инфляцию. Опрос показал, что только 32% американцев одобряют действия Трампа в борьбе с ростом цен. Это может свидетельствовать о первых признаках разочарования среди избирателей, особенно на фоне данных Министерства труда США, согласно которым потребительские цены в январе выросли самыми быстрыми темпами за последние полтора года. Домохозяйства ожидают дальнейшего ускорения инфляции после февральского объявления Трампа о пошлинах.

Тем не менее, жесткая миграционная политика Трампа остается одним из его сильных политических козырей. Его инициативы по ужесточению депортации нелегальных мигрантов поддерживают 47% респондентов, что практически не изменилось с января.