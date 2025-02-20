В воскресенье в Германии пройдут парламентские выборы, которые могут определить не только будущее страны, но и направление развития Европейского союза. В условиях роста популярности праворадикальной «Альтернативы для Германии» (AfD) центристские и левые партии испытывают трудности в решении ключевых вопросов, таких как иммиграция, инфляция и поддержка мирных инициатив президента США Дональда Трампа по российско-украинской войне.

После вотума недоверия 7 ноября кабинет Олафа Шольца был распущен, и в стране были назначены досрочные выборы. К распаду коалиции социал-демократов (SPD), «Зеленых» и Свободной демократической партии (FDP) подтолкнули разногласия по финансовой политике. На выборах 23 февраля будут представлены 29 партий, конкурирующих за 733 места в парламенте.

По данным опроса от 10 февраля, Христианско-демократический союз (CDU) во главе с Фридрихом Мерцем лидирует с 30% поддержки, что, однако, является худшим результатом в истории партии. AfD показывает рекордные 22%, тогда как социал-демократы могут получить лишь 15,5%. «Зеленые» рассчитывают на 12%, а новые левые силы, включая партию Сары Вагенкнехт могут получить 5-7% голосов.

Проблема формирования коалиции остается главной интригой выборов. CDU представила в Бундестаге законопроект о ужесточении миграционной политики, который неожиданно получил поддержку AfD. Это вызвало политический скандал, так как впервые голосование партии Фридриха Мерца совпало с позицией праворадикалов, что поставило под вопрос ранее традиционный принцип изоляции AfD и подобных политических сил.

Интерес к выборам проявляют не только в Германии, но и за ее пределами. В январе глава AfD Алиса Вайдель получила поддержку от Илона Маска, а венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что «раньше мы были изгоями Европы, теперь мы – ее будущее». Американский вице-президент Джей Ди Вэнс также раскритиковал ЕС за «цензуру» и выразил поддержку правым силам.

Выборы проходят на фоне серьезных изменений в глобальной политике. США начали прямые переговоры с Россией о прекращении войны в Украине, исключив при этом Киев и европейских союзников из первого этапа диалога. В этой ситуации в Берлине растут опасения, что будущее Украины и ЕС решается без их участия.

Накануне выборов министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул необходимость увеличения военных расходов и поддержки Украины, что делает SPD и «Зеленых» главными сторонниками военной помощи Киеву. С «ястребиной» риторикой выступал и негласный фаворит на место канцлера Мерц, который даже обещал — хоть и с оговорками — предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Как все это повлияет на результаты голосования, станет ясно уже в воскресенье.