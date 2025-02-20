Министр обороны Великобритании Джон Хили в четверг встретился со своим норвежским коллегой Торе Сандвику в штабе норвежских вооруженных сил — укрепленном комплексе, расположенном внутри горы недалеко от города Будё за Полярным кругом для обсуждения «арктического пакта».

Соглашение предполагает более тесное взаимодействие вооруженных сил обеих стран, включая защиту подводных кабелей от возможных актов саботажа. С момента начала российско-украинской войны в 2022 году суда, направляющиеся в российские порты или выходящие из них, неоднократно подозревались в повреждении критически важной европейской инфраструктуры в Балтийском море.

«Норвегия остается одним из важнейших союзников Великобритании. Мы создадим новую эпоху оборонного партнерства, чтобы стать еще ближе, противостоять растущим угрозам, укреплять НАТО и повышать нашу безопасность в Заполярье», — заявил Хили.

На фоне напряженности между США и Европой из-за мирных переговоров по Украине Вашингтон требует от европейских членов НАТО увеличения оборонных расходов. Лондон намерен довести военный бюджет до 2,5% от ВВП. Хили ранее анонсировал «крупнейшую за 50 лет» реформу британского Министерства обороны для повышения боеготовности страны.

В ходе визита в Норвегию министр также обратил внимание на местную систему призыва на военную службу. По его словам, он «очень заинтересовался» норвежской моделью, поскольку в Великобритании призыв отсутствует.

Переговоры проходят на фоне активности российских разведывательных судов. В январе, как сообщалось, российский корабль-шпион вошел в британские территориальные воды, а в ноябре 2024 года аналогичное судно было замечено в Северном море. Хили ранее заявлял в парламенте, что такие суда занимаются сбором данных и картированием критически важной подводной инфраструктуры Великобритании.