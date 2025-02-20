Глава МИД Турции Хакан Фидан и его российский коллега Сергей Лавров обсудили пути прекращения войны между Россией и Украиной, сообщили агентству «Анадолу» дипломатические источники.

Переговоры прошли в четверг на полях встречи министров иностранных дел G20 в Йоханнесбурге (Южная Африка).

Ранее, выступая на 27-м заседании министров иностранных дел MIKTA (Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия), министр Фидан подчеркнул необходимость немедленного запуска всеобъемлющего мирного процесса с участием обеих сторон конфликта.

Он отметил, что ситуация в Газе и Ливане, развитие событий в Сирии, война в Украине и растущие гуманитарные кризисы во всем мире требуют укрепления многостороннего сотрудничества.

Министр также подтвердил неизменную поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины.