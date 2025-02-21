Администрация президента США Дональда Трампа дала понять, что готова обсуждать смягчение санкций против России в рамках переговоров по прекращению трехлетнего конфликта в Украине. Министр финансов Скотт Бессент заявил в четверг, что США готовы как усилить, так и ослабить санкционное давление в зависимости от готовности Кремля к переговорам.

«Это было бы очень точное определение, — ответил он в интервью Bloomberg Television на вопрос о возможности корректировки санкций в обоих направлениях. — Президент намерен очень быстро закончить этот конфликт».

Бессент назвал «неуместными» недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Трамп находится под влиянием дезинформации о войне, отметив, что это создало «трещину» в американо-украинских отношениях.

Ранее Трамп назвал Зеленского «диктатором» и усилил давление на Киев, требуя принять условия мирного соглашения. Украинский президент выразил несогласие с тем, что США и Россия начали переговоры без участия Киева.

Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявил журналистам в Белом доме, что Зеленский сам виноват в том, что начал «оскорблять» Трампа, и описал президента США как «очень разочарованного» украинским лидером.

По словам Бессента, Зеленский заверил его перед Мюнхенской конференцией по безопасности, что Украина подпишет соглашение на 500 млрд долларов о передаче прав на украинские полезные ископаемые, но затем отказался это сделать. Сделка должна была заложить основу для плана Трампа по прекращению войны и компенсации США миллиардов, потраченных на вооружение Украины.

«США с большими экономическими интересами в Украине обеспечивают щит безопасности», — подчеркнул Бессент.

Зеленский на этой неделе раскритиковал предложенную сделку, в которой отсутствовали детали предполагаемой поддержки США, назвав ее «несерьезным разговором». Европейские союзники осудили предложение, назвав его напоминающим колониализм.

В четверг Уолтц заявил журналистам, что Зеленскому «нужно вернуться за стол переговоров», поскольку Трамп считает, что «это возможность для Украины».