Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что простое соглашение о прекращении огня фактически означало бы капитуляцию Украины, что неприемлемо для установления долгосрочного мира в Европе.

По его словам, Украина «оказывает ожесточенное сопротивление, но ситуация вызывает обеспокоенность», поскольку США и Россия обсуждают потенциальное перемирие без консультаций с Киевом. Президент подчеркнул, что переговоры между Вашингтоном и Москвой касаются не только Украины, но и напрямую затрагивают безопасность Франции.

«Мы вступаем в новую эпоху», — заявил Макрон, предупредив о рисках, которые несет сближение США и России для Европы.

Министр по европейским делам Бенжамен Адда сообщил, что Макрон на следующей неделе отправится в Вашингтон для переговоров по Украине. Визит британского премьера Кира Стармера в Белый дом запланирован примерно на то же время.

Накануне Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и сообщил ему о новых контактах с западными партнерами.

Франция не планирует отправлять войска в Украину «завтра», но может предоставить ей гарантии безопасности после заключения перемирия, заявил Макрон.

«Я не принимал решения отправлять войска в Украину завтра. Нет. Но мы рассматриваем возможность отправки сил для обеспечения мира, когда он будет достигнут», — добавил Макрон.

Отвечая на вопросы пользователей соцсетей, Макрон заявил, что намерен предостеречь Трампа от уступок Владимиру Путину.

«Я скажу ему: Ты не можешь быть слабым перед Путиным. Это не в твоем стиле, не в твоих интересах», — отметил президент Франции.

Французские власти предупреждают, что общество и в США, и во Франции должно осознавать масштаб угрозы, исходящей от Кремля. Ранее он подчеркнул, что Франции необходимо укреплять безопасность на фоне резких изменений в политике США в отношении России.

«Я убежден, что мы вступаем в новую эпоху. Это потребует от нас решений. Европейцы должны увеличить военные усилия», — призвал Макрон.