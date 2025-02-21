Правоцентристский блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем потерял 2 процентных пункта за несколько дней до досрочных выборов в Германии, опустившись до 28% - худшего показателя в этом году, согласно последнему опросу общественного телеканала ZDF.

Крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) укрепила свои позиции в качестве второй по силе политической партии страны, набрав 21% и прибавив один процентный пункт. Антииммигрантская партия сохраняет самую сильную поддержку в восточногерманских землях.

Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Олафа Шольца остается на уровне 16% - показателе, который стал бы худшим результатом партии с 1949 года. Их партнеры по коалиции, «Зеленые», стабильно держатся на отметке 14%.

Социалистическая партия «Левые» может преодолеть 5-процентный барьер с 8% поддержки, в то время как либеральные Свободные демократы (СвДП) и недавно созданная BSW набирают по 4,5%, рискуя остаться вне парламента.

Ситуацию осложняет тот факт, что более четверти избирателей (27%) все еще не определились со своим выбором за несколько дней до решающего голосования.

По прогнозам распределения парламентских мест, аналитики считают наиболее вероятным формирование коалиции между христианскими демократами (ХДС/ХСС) и левоцентристской СДПГ. Однако если малые партии — «Левые», СвДП и BSW — получат места в парламенте, ХДС/ХСС придется формировать трехпартийную коалицию, что может привести к затяжным переговорам.