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Путин хвалит боеголовку «Орешника»: горячий как Солнце
На технологическом форуме президент РФ рассказал о новых материалах для ракетных комплексов, способных выдерживать солнечный жар
Путин хвалит боеголовку «Орешника»: горячий как Солнце
Владимир Путин / Фото: Reuters / Others
21 февраля 2025 г.

Президент России Владимир Путин заявил, что ракетные комплексы «Орешник» и «Авангард» стали возможны благодаря прорыву в создании новых материалов, способных выдерживать экстремальные температуры.

«Весь мир говорит про «Орешник». Материалы-то какие? Температура на боеголовках соответствует температуре на поверхности Солнца», — заявил Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

По словам президента РФ, разработка систем планирующего летающего блока «Авангард» велась с 80-х годов, но реализовать проект удалось только сейчас благодаря появлению соответствующих материалов. «Там сопоставимые температуры, чуть меньше, чем на поверхности Солнца», — отметил он.

«Орешник» представляет собой экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности, о котором впервые стало известно в ноябре 2024 года. «Авангард» - это стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком, способный развивать скорость до 27 махов (около 33 тыс. км/ч).

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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