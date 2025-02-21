Президент России Владимир Путин заявил, что ракетные комплексы «Орешник» и «Авангард» стали возможны благодаря прорыву в создании новых материалов, способных выдерживать экстремальные температуры.

«Весь мир говорит про «Орешник». Материалы-то какие? Температура на боеголовках соответствует температуре на поверхности Солнца», — заявил Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

По словам президента РФ, разработка систем планирующего летающего блока «Авангард» велась с 80-х годов, но реализовать проект удалось только сейчас благодаря появлению соответствующих материалов. «Там сопоставимые температуры, чуть меньше, чем на поверхности Солнца», — отметил он.

«Орешник» представляет собой экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности, о котором впервые стало известно в ноябре 2024 года. «Авангард» - это стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком, способный развивать скорость до 27 махов (около 33 тыс. км/ч).