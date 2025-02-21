По мере того как Украина приближается к четвертому году войны, гуманитарная ситуация в стране остается крайне тяжелой, заявили в ООН.

«Каждый день гибнут и получают ранения мирные жители, разрушаются дома и школы, разоряются хозяйства», — подчеркнул помощник генсека ООН и координатор гуманитарной помощи в Украине Маттиас Шмале на брифинге в Женеве.

Он сообщил, что в 2025 году срочной помощи будут нуждаться 12,7 млн человек, что составляет 36% населения страны.

Особую тревогу вызывают зимние условия, осложняющие гуманитарную ситуацию, а также продолжающиеся удары по ключевой инфраструктуре. По словам Шмале, атаки на энергосистему могут оставить больницы и дома без электричества и отопления в холодные месяцы.

Он обозначил четыре главных приоритета на 2025 год: доставку помощи в зоны боевых действий, эвакуацию уязвимых категорий населения, поддержку экстренных служб и долгосрочные решения для внутренне перемещенных лиц.

ООН запросила $2,6 млрд для оказания помощи 6 млн нуждающихся.

«Каждый вклад имеет значение», — отметил Шмале, подчеркнув, что кризис в Украине не должен оставаться в тени других мировых проблем.