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ООН встревожена гуманитарной ситуацией в Украине
Последствия российско-украинской войны не должны оставаться в тени других мировых проблем, заявил помощник генсека ООН
ООН встревожена гуманитарной ситуацией в Украине
Фотo: Reuters / Others
21 февраля 2025 г.

По мере того как Украина приближается к четвертому году войны, гуманитарная ситуация в стране остается крайне тяжелой, заявили в ООН.

«Каждый день гибнут и получают ранения мирные жители, разрушаются дома и школы, разоряются хозяйства», — подчеркнул помощник генсека ООН и координатор гуманитарной помощи в Украине Маттиас Шмале на брифинге в Женеве.

Он сообщил, что в 2025 году срочной помощи будут нуждаться 12,7 млн человек, что составляет 36% населения страны.

Особую тревогу вызывают зимние условия, осложняющие гуманитарную ситуацию, а также продолжающиеся удары по ключевой инфраструктуре. По словам Шмале, атаки на энергосистему могут оставить больницы и дома без электричества и отопления в холодные месяцы.

Он обозначил четыре главных приоритета на 2025 год: доставку помощи в зоны боевых действий, эвакуацию уязвимых категорий населения, поддержку экстренных служб и долгосрочные решения для внутренне перемещенных лиц.

ООН запросила $2,6 млрд для оказания помощи 6 млн нуждающихся.

«Каждый вклад имеет значение», — отметил Шмале, подчеркнув, что кризис в Украине не должен оставаться в тени других мировых проблем.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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