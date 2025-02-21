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Кыргызстан и Таджикистан наконец договорились
Бишкек и Душанбе объявили об окончательном урегулировании пограничного спора, который успел забрать не один десяток жизней
Кыргызстан и Таджикистан наконец договорились
Фото: пресс-служба президента Кыргызстана / Others
21 февраля 2025 г.

Кыргызстан и Таджикистан объявили о завершении многолетнего пограничного спора, который неоднократно приводил к кровопролитным столкновениям.

Представители силовых структур двух стран подписали соглашение, определяющее государственные границы на участке протяженностью более 970 км. Переговоры делегаций по делимитации границы прошли в Бишкеке.

Теперь документ должен быть утвержден президентами обеих стран.

Конфликт между соседними государствами обострялся в последние годы: в сентябре 2022 года в ходе двухдневных столкновений погибли более 100 человек, около 140 тыс. местных жителей были вынуждены эвакуироваться. В апреле 2021 года схожие столкновения унесли жизни около 20 человек, более 200 получили ранения.

Проблема границ в Центральной Азии восходит еще к советским временам, когда административные разграничения проводились с учетом этнического состава, однако зачастую целые поселения оказывались за пределами национальных территорий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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