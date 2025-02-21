Президент Польши Анджей Дуда в пятницу заявил, что призвал Владимира Зеленского к сотрудничеству с Дональдом Трампом в поиске путей окончания российско-украинской войны.

Разговор между лидерами состоялся на фоне публичного конфликта между президентами США и Украины. Трамп обвинил Зеленского в развязывании войны и назвал его «диктатором без выборов», тогда как украинский лидер заявил, что Трамп живет в «российском дезинформационном пузыре».

Дуда, известный своими симпатиями к Трампу, написал на X, что Зеленский позвонил ему на следующий день после встречи с американским спецпредставителем Китом Келлогом. Дуда также встречался с Келлогом в Варшаве ранее на этой неделе.

«Я передал ему, что мы неизменно убеждены: без поддержки США невозможно остановить кровопролитие и достичь прочного мира в Украине», — подчеркнул Дуда. Он призвал Зеленского к «спокойному и конструктивному» взаимодействию с Трампом, выразив уверенность, что тот «руководствуется чувством ответственности за глобальную стабильность».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, что во время разговора с польским лидером Анджеем Дудой обсудил «продолжающийся диалог с США» после визита в Киев специального посланника Дональда Трампа по Украине и России Кита Келлога.

«Важно, чтобы США были с нами», – подчеркнул Зеленский, отметив, что «долговременный и прочный мир возможен только через единство».

Польское правительство, которое нередко расходится во взглядах с президентом Дудой, демонстрирует менее восторженную реакцию на шаги Трампа в отношении Украины.

На прошлой неделе глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал ошибкой решение Трампа вести прямые переговоры с Владимиром Путиным, хотя выразил надежду, что «нетрадиционный» подход американского президента может принести результат.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в свою очередь заявил, что «никакие решения по Украине не должны приниматься без Украины, а вопросы европейской безопасности не могут решаться без Европы».