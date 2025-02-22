Президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий, допустил возможность сотрудничества российских компаний с Илоном Маском после того, как он завершит реформы в госструктурах США.

На форуме глава государства осмотрел разработки российских компаний, включая биосовместимую матрицу, которая помогает находить и предотвращать повреждения коры головного мозга во время операций. Зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс назвал технологию «российским ответом» компании Neuralink, основанной Маском.

Зауэрс также представил устройства накопления энергии, применяемые в робототехнике, космической и подводной технике. Их он назвал «вторым ответом» России американскому предпринимателю.

«Он закончит реформировать административные органы в штатах, займется делом, наукой. Вы с ним сотрудничайте <...> Мы с ним договариваемся вместе в космосе работать, можем и здесь поработать», — сказал Путин.

Илон Маск возглавил Департамент эффективности государственного управления (DOGE) после прихода Дональда Трампа к власти. Его компания Neuralink уже имплантировала мозговые чипы трем пациентам.

Несмотря на санкции, Россия и США продолжают сотрудничество в космосе. В феврале «Роскосмос» и NASA продлили соглашение о перекрестных полетах до 2026 года.