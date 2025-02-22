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Путин намерен поработать с Маском
Владимир Путин заявил, что Россия может наладить сотрудничество с Илоном Маском, когда тот закончит реформировать административные органы США и займется наукой
Путин намерен поработать с Маском
Илон Маск и Владимир Путин / Фото: AP
22 февраля 2025 г.

Президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий, допустил возможность сотрудничества российских компаний с Илоном Маском после того, как он завершит реформы в госструктурах США.

На форуме глава государства осмотрел разработки российских компаний, включая биосовместимую матрицу, которая помогает находить и предотвращать повреждения коры головного мозга во время операций. Зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс назвал технологию «российским ответом» компании Neuralink, основанной Маском.

Зауэрс также представил устройства накопления энергии, применяемые в робототехнике, космической и подводной технике. Их он назвал «вторым ответом» России американскому предпринимателю.

«Он закончит реформировать административные органы в штатах, займется делом, наукой. Вы с ним сотрудничайте <...> Мы с ним договариваемся вместе в космосе работать, можем и здесь поработать», — сказал Путин.

Илон Маск возглавил Департамент эффективности государственного управления (DOGE) после прихода Дональда Трампа к власти. Его компания Neuralink уже имплантировала мозговые чипы трем пациентам.

Несмотря на санкции, Россия и США продолжают сотрудничество в космосе. В феврале «Роскосмос» и NASA продлили соглашение о перекрестных полетах до 2026 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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