Президент США Дональд Трамп отправил в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна, а также главу штаба Военно-морских сил Лизу Франкетти и еще четырех генералов и адмиралов.

«Я хочу поблагодарить генерала Чарльза Брауна за его более чем 40-летнюю службу нашей стране, в том числе в качестве нынешнего председателя. Он прекрасный джентльмен и выдающийся лидер, и я желаю ему и его семье большого будущего», — написал Трамп.

Ранее новый министр обороны Пит Хегсет анонсировал смену кадровой политики, заявив, что из армии должны уйти сторонники программ разнообразия и инклюзивности (DEI), введенных администрацией Джо Байдена.

«Любой генерал, который был вовлечен в это, должен уйти», — говорил Хегсет. В официальных заявлениях он теперь высказывается сдержаннее, поясняя, что эти программы «не представляют большого значения для нашей миссии, поэтому мы намерены от них избавиться».

В своей книге, вышедшей в прошлом году, Хегсет ставил под сомнение назначение Брауна, открыто задаваясь вопросом, не стал ли он председателем Объединенного комитета из-за своей расовой принадлежности. В 2023 году его на эту должность выдвинул бывший президент США Джо Байден.

До этого Браун командовал Военно-воздушными силами США, и на этот пост его назначил сам Трамп в свой первый срок. Тогда он гордился этим назначением, называя это «историческим днем для Америки».

Браун также высказывался в поддержку движения Black Lives Matter, которое организовало массовые протесты в 2020 году после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

На место Брауна Трамп выдвинул генерала Дэна Кейна, его кандидатуру еще должен утвердить Сенат.

После увольнения Брауна и Франкетти в составе Объединенного комитета начальников штабов остались только белые мужчины.