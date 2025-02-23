Россия нанесла крупнейший за время войны удар беспилотниками по Украине, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, в ночь на воскресенье было запущено более 200 дронов, что стало рекордом с момента начала применения иранских ударных БПЛА.

«Каждый день наш народ противостоит воздушному террору. Накануне третьей годовщины полномасштабной войны Россия применила против Украины 267 ударных дронов. Самая большая атака с тех пор, как иранские дроны начали бить по украинским городам и селам», — написал Зеленский в соцсетях.

Украинские ВВС сообщили, что 138 дронов были сбиты, еще 119 исчезли с радаров, предположительно, из-за работы средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, Россия выпустила три баллистические ракеты, повреждения зафиксированы в пяти регионах.

Массированные ночные атаки дронами стали регулярной тактикой Москвы, направленной на истощение украинской системы ПВО. «Всего за всю неделю почти 1150 ударных беспилотников, более 1400 управляемых авиабомб и 35 ракет различных типов», — отметил президент Украины в том же предложении.

Зеленский поблагодарил операторов ПВО и призвал союзников к единству для достижения «справедливого и прочного мира». На фоне недавней критики со стороны Дональда Трампа и переговоров между США и Россией в Эр-Рияде, куда Киев не пригласили, ситуация вокруг российско-украинской войны вызывает обеспокоенность как в Украине, так и в Европе.