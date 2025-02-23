Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает Турцию в качестве одного из ключевых гарантов безопасности страны. По его словам, он уже обсуждал этот вопрос с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Я не знаю, в какой момент, в каком формате, в какой роли, но [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган знает, что мы видим его среди важных гарантов безопасности для нас. Я говорил об этом с Эрдоганом. Я считаю, что Европе нужно смотреть на Турцию. Потому что есть две армии в Европе — украинская и турецкая. Это две крупнейшие армии», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в воскресенье.

Анкара активно участвовала в переговорах по обмену пленными между Украиной и Россией, способствуя, в частности, возвращению военных, оборонявших Мариуполь и завод «Азовсталь».

17 февраля 2025 года Зеленский посетил Турцию, где обсудил с президентом Эрдоганом вопросы обмена пленными, продовольственной безопасности и пути мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Украинский президент отметил, что очень высоко ценит отношения с Анкарой и ее поддержку.