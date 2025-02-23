Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье вечером заявил, что израильская армия останется в буферной зоне Сирии «на неопределенный срок». На пресс-конференции в Тель-Авиве он сообщил, что войска продолжат занимать позиции на сирийской горе Хермон (Джабаль аш-Шейх).

«Мы требуем полной демилитаризации юга Сирии от войск нового сирийского режима в провинциях Кунейтра, Даръа и Сувейда, — сказал Нетаньяху. — Мы не позволим новой сирийской армии войти на территорию к югу от Дамаска».

После падения режима Башара Асада в декабре Израиль расширил оккупацию сирийских Голанских высот, захватив демилитаризованную буферную зону в нарушение соглашения о разъединении с Сирией 1974 года. Израильская армия также активизировала авиаудары по сирийским военным позициям по всей стране.

Недавние военные действия Израиля на Голанах, оккупированных с 1967 года, вызвали осуждение со стороны ООН и ряда арабских стран.

Нетаньяху также заявил, что армия продолжит занимать несколько опорных пунктов на юге Ливана «до тех пор, пока ливанская армия и правительство не выполнят все свои обязательства по соглашению». Несмотря на прекращение огня с 27 ноября, Израиль сохраняет военное присутствие на пяти пограничных постах.

Комментируя ситуацию на оккупированном Западном берегу, Нетаньяху сказал, что армия останется в палестинских городах «столько, сколько потребуется». С прошлого месяца там были убиты по меньшей мере 61 человек и перемещены тысячи.

С начала вторжения в сектор Газа 7 октября 2023 года в результате атак израильской армии и незаконных поселенцев на оккупированном Западном берегу были убиты по меньшей мере 923 палестинца и почти 7000 получили ранения, согласно данным палестинского министерства здравоохранения.