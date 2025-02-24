Фридрих Мерц, кандидат в канцлеры от победившего на выборах в Германии блока ХДС/ХСС, заявил, что его приоритетом станет укрепление Европы.

«Моим абсолютным приоритетом станет укрепление Европы. Таким образом мы сможем добиться независимости от США», — заявил он в эфире телеканала ARD.

Политик подчеркнул важность координации европейских стран и отметил, что Германия пока не участвует в ключевых процессах на континенте из-за выборов и переходного периода.

Мерц также прокомментировал заявления Дональда Трампа, подчеркнув, что нынешняя американская администрация проявляет безразличие к судьбе Европы. В связи с этим он задался вопросом, будет ли НАТО существовать в своем нынешнем виде или Европе придется создавать собственные оборонные структуры.

Он также осудил вмешательство Илона Маска в предвыборную кампанию в Германии, сравнив его с российским влиянием.

«Вмешательство из Вашингтона оказалось не менее резким, агрессивным и, в конечном итоге, возмутительным, чем то, что мы видели со стороны Москвы. Мы испытываем колоссальное давление с обеих сторон, поэтому сейчас мой главный приоритет — создание единства в Европе», — заключил он.

Мерц также заявил, что Германия сделала недостаточно для поддержки Украины.

«В противном случае эта война не длилась бы уже три года», — сказал он, выразив обеспокоенность переговорами между США и Россией без участия Украины и Европы.

«У меня сложилось впечатление, что в последние дни Россия и США находят точки соприкосновения без участия Украины и Европы. Это чрезвычайно критическая ситуация для нас. Поэтому Германии необходимо правительство, которое сможет действовать как можно быстрее», — подчеркнул он.

Мерц подтвердил, что не рассматривает возможность коалиции с «Альтернативой для Германии» (AfD), подчеркнув, что у ХДС/ХСС и AfD есть кардинальные разногласия по ключевым вопросам, включая внешнюю политику и безопасность.

«Они хотят прямо противоположного тому, что мы считаем правильным. Именно поэтому сотрудничества не будет», — заявил он.

Мерц добавил, что ХДС/ХСС стремится сформировать правительство, которое будет представлять всех граждан Германии и оперативно решать проблемы страны.