Президент США Дональд Трамп прокомментировал предварительные итоги выборов в бундестаг Германии, по которым блок ХДС/ХСС набирает 29% голосов. Свой комментарий он опубликовал 23 февраля в Truth Social.

«Похоже, что консервативная партия в Германии победила на очень важных и долгожданных выборах. Как и в США, народ Германии устал от повестки, лишенной здравого смысла, особенно в энергетике и миграции, преобладавшей на протяжении столь многих лет», — заявил Трамп.

Он назвал 23 февраля «великим днем» для Германии и США и выразил уверенность, что впереди «еще много побед».

В воскресенье в Германии прошли внеочередные парламентские выборы, определяющие курс страны на ближайшие четыре года. По данным экзитполов, лидирует блок ХДС/ХСС с результатом около 29% голосов. Второе место с исторически высоким показателем занимает «Альтернатива для Германии» (около 20%). Социал-демократическая партия Германии получила 16% голосов.

Ожидается, что ХДС/ХСС сформирует коалицию, а Фридрих Мерц сменит Олафа Шольца на посту канцлера.

Мерц назвал своим главным приоритетом укрепление Европы и снижение зависимости от США.