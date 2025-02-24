Австралия и Новая Зеландия объявили о новых санкциях против России, Беларуси и Северной Кореи, приуроченных к годовщине нападения на Украину.

Австралийские власти добавили в санкционный список 70 россиян и 79 организаций. Среди них — заместители министра обороны России Анна Цивилёва, Павел Фрадков, Виктор Горемыкин и Андрей Булыга.

Под ограничения также попали секретарь Государственного Совета РФ Алексей Дюмин и помощник президента России Владимир Мединский. В списке оказались «Россотрудничество», Росгвардия и ряд оборонных предприятий.

Кроме того, санкции введены против высокопоставленных чиновников военно-промышленного комплекса Беларуси и вооруженных сил Северной Кореи.

Новая Зеландия расширила санкции на 52 российских граждан и организации. В «черный список» попали мать главы Чечни Аймани Кадырова, российские военные летчики, компания «Новатэк» и предприятие «Вектор».

Также в списке оказались военные чиновники КНДР, причастные к размещению северокорейских войск на территории России.

С 2022 года Австралия ввела более 1,4 тыс. санкций против России и предоставила Украине помощь на 1,5 млрд долларов.