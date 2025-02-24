Президент Реджеп Тайип Эрдоган 24 февраля вновь подтвердил непоколебимую поддержку Турцией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В видеосообщении, отправленном на Четвертый саммит лидеров Крымской платформы, Эрдоган выразил солидарность с Украиной в третью годовщину с начала войны.

В своем выступлении турецкий лидер приветствовал президента Украины Владимира Зеленского, украинский народ, крымских татар и других участников саммита. Он подчеркнул солидарность турецкого народа с Украиной.

«Я хочу выразить, что мы, как страна и нация, стоим рядом с дружелюбным украинским народом в этот болезненный день, когда война вступает в свой третий год. Я выражаю соболезнования всем украинцам, погибшим в защите своей земли, и мое глубокое соболезнование их семьям», — заявил президент.

Эрдоган напомнил: с момента незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году Турция неизменно поддерживала Украину, придерживаясь международного права. Президент отметил, что Турция с самого начала выступала против конфликта и заявляла, что война должна закончиться путем переговоров.

«Так же, как мы заявляли три года назад, мы настроены работать над завершением этой войны через переговоры. При этом мы продолжаем решительно поддерживать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — подчеркнул Эрдоган.

Говоря о том, что война вступает в четвертый год, политик отметил: усиливаются дипломатические усилия и подходы, основанные на диалоге.

«Мы надеемся, что этот процесс станет началом завершения конфликта и установления долгосрочного мира», — отметил турецкий лидер.

Он подчеркнул, что справедливого и устойчивого мира можно достичь только через переговоры, в которых обе стороны будут представлены справедливо.

Эрдоган также упомянул о недавней встрече с президентом Зеленским в Анкаре. Оба лидера рассмотрели возможность того, чтобы Турция сыграла роль посредника в мирных переговорах. Президент Турции повторил готовность Анкары активно участвовать в мирном процессе.

«В следующем году мы все должны взять на себя ответственность, чтобы отмечать годовщину мира, а не войны», — заключил Эрдоган.

Он выразил надежду, что 2025 год станет годом построения мира, и пожелал, чтобы наступающий Рамадан принес мир и благополучие всему миру.