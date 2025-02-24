Два коктейля Молотова были брошены в сад российского консульства в Марселе в понедельник утром, вызвав взрыв. Как сообщают французские СМИ, нападение произошло в 8-м округе города около 08:00 по местному времени.

Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский подтвердил, что взрыв произошел на территории консульства. По предварительным данным, пострадавших и серьезных повреждений нет. Район был оцеплен, на месте происшествия работают около 30 пожарных и сотрудники полиции.

По информации BFMTV, атака, вероятно, была актом вандализма, так как коктейли Молотова не причинили значительного ущерба. Личности нападавших пока не установлены, ответственность за нападение никто не взял.

Инцидент произошел на фоне роста напряженности между Россией и Западом. Он совпал с объявлением Евросоюзом шестнадцатого пакета санкций против Москвы, а также с трехлетней годовщиной начала войны в Украине.

МИД России назвал взрыв в Марселе «террористическим актом» и потребовал от французских властей «исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию взрывов на территории генконсульства в Марселе, а также шагов по усилению безопасности российских загранучреждений».

Российское консульство находится на проспекте Амбруаза Паре в дипломатическом районе Марселя, где расположены также консульства Египта, Туниса, Армении и Сан-Томе и Принсипи.

Французские власти пока не комментировали, будет ли принято усиление мер безопасности в связи с нападением. Москва ранее неоднократно осуждала атаки на свои дипломатические представительства за рубежом. Расследование продолжается.

Российские дипломатические миссии и ранее становились объектами атак, в частности со стороны украинцев, проживающих в Европе. Последний по времени инцидент произошел в конце января в Стокгольме. Проживающий в Швеции украинский беженец попытался протаранить на машине ворота российского посольства, однако ему не удалось пробиться внутрь. Нападавший был задержан.