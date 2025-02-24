Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц пообещал сформировать новое правительство Германии к Пасхе (20 апреля) после победы его партии на выборах. По итогам голосования 23 февраля блок ХДС/ХСС набрал 28,5% голосов, став крупнейшей политической силой в стране.

«До Пасхи осталось менее восьми недель, и этого времени достаточно, чтобы сформировать правительство», — заявил Мерц.

Несмотря на победу, ХДС/ХСС не может править в одиночку и нуждается в коалиционных партнерах. В то же время, набравшая рекордные 20,5% ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) остается вне переговоров: Мерц вновь исключил возможность сотрудничества с этой партией, сохраняя политическую изоляцию крайне правых.

Коалиция «Светофор» — социал-демократы (СДПГ), «Зеленые и свободные демократы (СвДП), которая управляла страной последние годы, распалась в начале декабря. Повторить аналогичную схему уже не получится.

Канцлер Олаф Шольц и его партия СДПГ потерпели историческое поражение, получив всего 16,4% голосов. «Зеленые» опустились до 11,6%, а СвДП и вовсе не преодолела 5%-й барьер, что привело к отставке лидера партии Кристиана Линднера.

В сложившейся ситуации возможны два сценария: создание «большой коалиции» ХДС/ХСС и СДПГ или неожиданное соглашение между ХДС/ХСС и «Зелеными».

Мерц уже обозначил внешнеполитический приоритет: укрепление оборонных возможностей Европы и снижение зависимости от США. По его словам, политика Дональда Трампа показывает, что Вашингтон становится все более равнодушным к судьбе Европы.

«Мир не будет ждать нас. Нам нужно действовать быстро», — подчеркнул Мерц, добавив, что Германия должна прийти к политической стабильности до саммита НАТО в июне.

Впереди Германию ждут недели сложных переговоров, которые определят состав нового правительства. Между тем, АдГ получила абсолютное большинство во всех восточногерманских землях, а в Саксонии и вовсе больше 45%.