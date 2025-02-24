Администрация Дональда Трампа начала процесс, направленный на депортацию или привлечение к иммиграционным судам детей-мигрантов, которые приезжают в США без сопровождения.

По данным ABC News, Трамп распорядился, чтобы сотрудники пограничной службы отслеживали таких детей. Власти заявляют, что эти меры якобы направлены на защиту несовершеннолетних от торговли людьми.

Иммиграционная и таможенная служба (ICE) подтвердила, что дети без сопровождения разделены на три группы, а их депортация будет проходить в четыре этапа.

19 февраля администрация Трампа объявила о прекращении финансирования юридической помощи для детей-мигрантов.

С первого дня президентского срока Дональд Трамп отменил политику «разнообразия, равенства и инклюзивности», введенную Джо Байденом. Также он закрыл программу CBP One, позволявшую мигрантам легально подавать заявки на въезд.

Кроме того, Трамп поручил подготовить в Гуантанамо объект на 30 тыс. мест для содержания «преступников-мигрантов». Глава Пентагона Пит Хегсет назвал его «идеальной зоной» для размещения нелегалов.