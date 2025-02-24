Украинский парламент не смог принять постановление «О поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ». Документ, призванный продлить полномочия президента Владимира Зеленского до завершения военного положения, поддержали только 218 депутатов при необходимых 226 голосах.

Согласно данным Рады, из 272 присутствовавших депутатов 54 воздержались от голосования. По информации депутата Ярослава Железняка, постановление предусматривало соблюдение принципа институциональной непрерывности власти в условиях военного положения.

В тексте документа подчеркивалось: «В случае организации и проведения выборов в период действия правового режима военного положения не будут соблюдены все национальные и международные принципы избирательного права, что превратит такие выборы в фарс, подобный организованному в Российской Федерации переназначению Владимира Путина в марте 2024 года».

Постановление также утверждало, что новые выборы в Украине должны состояться только после обеспечения «всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира» на территории страны.

Примечательно, что неудача с принятием постановления произошла на фоне недавней критики со стороны президента США Дональда Трампа, заявившего о якобы 4-процентном рейтинге Зеленского. В ответ украинский президент отметил: «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится», добавив, что подобные цифры основаны на российских источниках.

На фоне растущего недовольства в Раде это создает дополнительное давление на президента - в начале февраля на открытие сессии пришли всего 226 депутатов, что стало самым низким показателем за всю историю.

Ранее президент Украины допустил возможность своей отставки, если этот шаг поможет стране получить гарантии безопасности или членство в НАТО. На пресс-конференции 23 февраля Владимир Зеленский подчеркнул, что не намерен удерживать власть долгие годы. «Не собираюсь быть у власти десятилетия», — заявил он, добавив, что выборы состоятся после отмены военного положения в стране.