Швейцария может предоставить войска для будущей миротворческой миссии в Украине при получении соответствующего запроса и одобрении правительства. Об этом сообщил начальник швейцарских вооруженных сил Томас Зюссли.

«Мы могли бы, вероятно, выделить около 200 солдат в течение девяти-двенадцати месяцев», — сообщил Зюссли газете SonntagsBlick, подчеркнув, что решение будет принимать правительство и парламент, если к Швейцарии обратятся с такой просьбой.

Он отметил, что разговоры об отправке миротворцев пока чисто гипотетические, поскольку ситуация между Россией и Украиной остается неопределенной. «Мира еще нет, и не было запроса от ООН», — добавил военачальник.

Нейтральная Швейцария уже участвует в нескольких миротворческих миссиях по всему миру, включая крупнейшую в Косово, где швейцарские военные поддерживают силы НАТО (KFOR).

Европейские страны рассматривают возможность отправки миротворцев в Украину в рамках дипломатических усилий по завершению конфликта. Президент США Дональд Трамп недавно выразил поддержку идее европейских миротворцев в Украине.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских лидеров увеличить оборонные расходы с 2 до 5% «как можно скорее» и взять больше ответственности за защиту собственного континента.