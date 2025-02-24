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Россия и 200 швейцарцев
Глава швейцарской армии заявил о возможности выделить 200 военнослужащих на срок 9-12 месяцев для миротворческой миссии в зоне российско-украинского конфликта при условии запроса ООН
Россия и 200 швейцарцев
Фото: Reuters / Others
24 февраля 2025 г.

Швейцария может предоставить войска для будущей миротворческой миссии в Украине при получении соответствующего запроса и одобрении правительства. Об этом сообщил начальник швейцарских вооруженных сил Томас Зюссли.

«Мы могли бы, вероятно, выделить около 200 солдат в течение девяти-двенадцати месяцев», — сообщил Зюссли газете SonntagsBlick, подчеркнув, что решение будет принимать правительство и парламент, если к Швейцарии обратятся с такой просьбой.

Он отметил, что разговоры об отправке миротворцев пока чисто гипотетические, поскольку ситуация между Россией и Украиной остается неопределенной. «Мира еще нет, и не было запроса от ООН», — добавил военачальник.

Нейтральная Швейцария уже участвует в нескольких миротворческих миссиях по всему миру, включая крупнейшую в Косово, где швейцарские военные поддерживают силы НАТО (KFOR).

Европейские страны рассматривают возможность отправки миротворцев в Украину в рамках дипломатических усилий по завершению конфликта. Президент США Дональд Трамп недавно выразил поддержку идее европейских миротворцев в Украине.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских лидеров увеличить оборонные расходы с 2 до 5% «как можно скорее» и взять больше ответственности за защиту собственного континента.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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