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Германии ордер МУС не указ
Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен пригласить Нетаньяху в Германию, вопреки ордеру МУС за военные преступления в Газе
Германии ордер МУС не указ
Фридрих Мерц / Фото: Reuters / Others
24 февраля 2025 г.

Победитель немецких выборов Фридрих Мерц планирует пригласить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить с официальным визитом Германию, сообщил в понедельник офис израильского премьера.

В заявлении канцелярии Нетаньяху приглашение названо «откровенным вызовом скандальному решению Международного уголовного суда, объявившему премьер-министра военным преступником».

МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта в ноябре прошлого года за военные преступления и преступления против человечности в Газе, где в результате жестокого израильского наступления с октября 2023 года погибло более 48 300 человек.

Наступление было приостановлено в соответствии с соглашением о прекращении огня и обмене пленными, вступившим в силу в прошлом месяце.

Согласно заявлению, израильский премьер поздравил Мерца с победой на парламентских выборах в Германии в воскресенье.

Напомним, Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС) Мерца получил 28,6% голосов, согласно предварительным официальным результатам. Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Олафа Шольца потерпела историческое поражение на выборах, получив 16,3% — самую низкую долю голосов для левоцентристской партии с 1949 года.

Победитель немецких выборов Фридрих Мерц намерен сформировать новое коалиционное правительство в течение восьми недель и уже начал неформальные предварительные переговоры, сообщили в понедельник местные СМИ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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