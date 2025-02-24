Президент России Владимир Путин заявил о готовности к международному сотрудничеству по добыче редкоземельных металлов на территориях Донбасса и «Новороссии» (оккупированных территорий Украины – ред.). Об этом российский лидер сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Мы готовы привлечь иностранных партнеров и в так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав РФ. Там тоже есть запасы (редкоземельных металлов — прим. ред.) определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американцами, работать и там», — сказал Путин.

При этом президент РФ подчеркнул, что возможное соглашение между США и Украиной по редкоземельным металлам не касается России.

В понедельник президент США Дональд Трамп на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о возможности экономического сотрудничества с Россией.

«У них много того, что мы хотим... У них огромные запасы редкоземельных металлов, это огромная территория... У них есть очень ценные вещи, которые нам бы понадобились, а у нас — то, что понадобилось бы им. Было бы замечательно [если бы мы могли заключить сделку]», — отметил американский президент.

Как известно, параллельно США ведут переговоры о ресурсах с Украиной. 24 февраля Трамп сообщил о планируемой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания соглашения по полезным ископаемым. По данным издания Axios, документ может быть подписан уже сегодня.

Ранее Трамп заявлял, что США в обмен на оказанную помощь хотят получить от Украины $500 млрд редкоземельными металлами. 20 февраля американский лидер обвинил Киев в срыве соглашения, но выразил намерение «воскресить» сделку.