Россия заинтересована в превращении Украины в дружественное соседнее государство, сообщил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Глава РФ подчеркнул, что Россия не против сохранения украинской государственности.

«Против этого мы тоже ничего не имеем. Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападений на РФ, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма. Чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство», - подчеркнул Путин.

Президент России также высказался о позиции президента США Дональда Трампа, отметив, что она служит интересам Украины и направлена на сохранение украинской государственности, а не является выгодной для России.