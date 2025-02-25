Париж готов использовать свой ядерный потенциал для защиты Европы на фоне возможного вывода американских войск с континента, пишет Telegraph. По данным издания, Франция и Германия обсуждают возможность размещения французских истребителей с ядерным вооружением в ФРГ. Это станет сигналом Москве и создаст давление на Вашингтон и Лондон, сообщил источник в Елисейском дворце.

Потенциально новый канцлер Германии Фридрих Мерц уже призвал Францию и Великобританию расширить свою ядерную защиту, чтобы обеспечить независимость Европы от политики Дональда Трампа.

Перед поездкой в Вашингтон Макрон обсудил ситуацию с Мерцем, а затем представил свой план европейской безопасности Трампу. На встрече в Белом доме, приуроченной к третьей годовщине с начала российско-украинской войны, американский президент дал понять: Вашингтон не намерен предоставлять Киеву долгосрочные гарантии безопасности после заключения мирного соглашения. Макрон в ответ заявил, что мир «не должен означать капитуляцию Украины» и призвал европейцев взять на себя большую ответственность за безопасность континента.

Тем временем голосование Генассамблеи ООН показало еще больший раскол между двумя берегами Атлантики. США вступили в конфликт с союзниками, проголосовав против европейской резолюции, осуждающей действия России и призывающей к выводу ее войск из Украины. Это стало очередным сигналом европейским лидерам, что Америка под руководством Трампа отказывается от прежней роли гаранта безопасности Европы, отмечает Telegraph.

На фоне этих событий Великобритания и Франция рассматривают возможность создания нового ядерного щита для Европы. Французский ядерный арсенал, насчитывающий около 300 боеголовок, остается независимым от НАТО, в то время как британская ядерная программа Trident интегрирована в стратегию альянса. Мерц ранее призывал Париж и Лондон обсудить, могут ли их ядерные силы взять под защиту Германию, подчеркнув, что Европа должна быть готова платить за свою безопасность.