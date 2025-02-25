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Турция и Иордания заявили о единой позиции по Палестине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с наследным принцем Иордании Хусейном бин Абдаллой, где обсудил двусторонние отношения и региональные вопросы
Турция и Иордания заявили о единой позиции по Палестине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял наследного принца Иордании Хусейна бин Абдаллу / Others
25 февраля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял наследного принца Иордании Хусейна бин Абдаллу в Президентском комплексе в Анкаре. В ходе переговоров стороны обсудили развитие двусторонних отношений, региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган подчеркнул, что Турция и Иордания обладают исторически прочными связями, а укрепление сотрудничества и координации между странами имеет стратегическое значение.

Особое внимание было уделено ситуации в Газе. Президент Турции заявил, что план выселения палестинцев и их переселения в другие страны неприемлем, а восстановление разрушенного сектора должно начаться без промедления.

По итогам встречи Эрдоган и принц Хусейн подтвердили общий подход к поддержке Палестины и договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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