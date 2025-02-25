Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что страна увеличит военные расходы до 2,5% ВВП к 2027 году и до 3% к 2029-му, когда завершится срок полномочий нынешнего парламента.

«Правительство начнет работу над крупнейшим повышением оборонных расходов со времен холодной войны», — заявил Стармер, выступая в Палате общин перед визитом в Вашингтон.

Дополнительное финансирование поступит за счет сокращения помощи развивающимся странам с 0,5% до 0,3% ВВП. Стармер назвал этот шаг трудным, но необходимым для безопасности Британии.

Сейчас страна тратит на оборону 2,3% ВВП. Последний раз показатель в 3% фиксировался в 1993–1994 годах, пишет BBC.

Ранее Дональд Трамп требовал от стран НАТО увеличивать военные расходы и после победы на выборах 2024 года предложил установить их на уровне 5% ВВП.

Союзники НАТО поддерживают рост расходов, но, по данным Reuters, готовы согласиться лишь на 3%. Окончательное решение примут на саммите альянса в июне в Гааге.